Cittanova, scontro fra due auto ad un incrocio: ferita una conducente

A causa dell'impatto, uno dei due veicoli si è cappottato, terminando la sua corsa sul margine della strada

È di una ferita lieve il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14:30 di oggi a Cittanova. Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, due auto si sono scontrate in un incrocio della città. A causa dell’impatto, uno dei due veicoli si è cappottato, terminando la sua corsa sul margine della strada.

La conducente del veicolo cappottato è stata leggermente ferita e, dopo essere stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Polistena, coordinati dal capo squadra Angelo Morello, è stata trasportata presso l’ospedale di Polistena per accertamenti.

Le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono in corso da parte delle autorità competenti.