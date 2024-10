Lamezia, scontro tra furgone e auto: un ferito grave

La conducente dell'auto è stata trasferita in elisoccorso in ospedale

La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 11.10 circa in via Cappelli nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti un furgone ed una Fiat Panda. Quest’ultima a seguito del sinistro andava ad impattare violentemente contro un muro di recinzione di una proprietà privata.

Grave la conducente della Fiat Panda che estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con elisoccorso.

Illesi il conducente ed il passeggero del furgone.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.