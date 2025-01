Crolla un tetto: giovane operaio perde la vita in Calabria

Tragedia sul lavoro in provincia di Cosenza: giovane operaio precipita da 10 metri per il cedimento di un tetto. Verifiche sulle condizioni di sicurezza

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Mandatoriccio, piccolo comune della fascia ionica in provincia di Cosenza, dove un operaio ventiseienne, Michael Affatato, ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente

La vittima stava lavorando all’interno di un capannone quando, secondo le prime informazioni, una parte del tetto dello stabile è crollata, facendolo precipitare da un’altezza di almeno 10 metri. Nella caduta, il giovane operaio avrebbe battuto violentemente la testa. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del Suem 118 e l’intervento dell’elisoccorso, per Michael Affatato non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Si apprende che Michael Affatato si trovava sul tetto del capannone di un’azienda specializzata nella lavorazione del ferro quando la copertura ha ceduto. Sono in corso verifiche per accertare la posizione lavorativa della vittima, che, secondo le prime informazioni, non risulterebbe essere un dipendente diretto dell’azienda.

Controlli sulla sicurezza

Sul luogo del tragico evento sono intervenuti anche gli ispettori preposti alla verifica delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Procura della Repubblica di Castrovillari è stata informata del fatto e ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità.

Questo drammatico episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di prevenire simili tragedie.