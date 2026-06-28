Calabria, si schianta contro un albero nella notte: morto un 18enne

Un ragazzo di 18 anni, Salvatore Lukanov, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte, verso le 2:40 nel centro abitato di Cutro (Crotone). Altri due giovani risultano gravemente feriti. Lo schianto è avvenuto lungo il corso Nazionale.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la vettura – una Volkswagen Golf – è finita fuori strada in modo del tutto autonomo. L’impatto è stato violentissimo e fa ipotizzare che l’incidente sia stato causato dall’alta velocità: l’auto ha sradicato e spezzato un albero situato sul marciapiede per poi ribaltarsi, riducendosi a un cumulo di lamiere irriconoscibile al centro della carreggiata.

La vittima, che si trovava alla guida del veicolo e per la quale i soccorsi si sono rivelati inutili, è Salvatore Lukanov. Il giovane era nato a Crotone da madre cutrese e padre bulgaro.

Dai controlli delle forze dell’ordine è emerso che il ragazzo non aveva ancora conseguito la patente definitiva, ma viaggiava con il solo foglio rosa a bordo di un’auto appartenente al compagno della madre. Aveva preso l’auto del padre per fare un giro con i suoi amici.

Due giovani feriti, uno in rianimazione

A bordo della vettura viaggiavano altri passeggeri giovanissimi, tra cui una ventenne di Petilia Policastro ed un 17enne di Cutro. I feriti sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in stato di shock all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, dove sono giunti con diverse fratture. Le loro condizioni sono serie e destano preoccupazione; in particolare, per una delle giovani passeggere si è reso necessario il ricovero nel reparto di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e della compagnia per eseguire i rilievi stradali, mettere in sicurezza l’area e stabilire con esattezza la dinamica e le cause del tragico sinistro.

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I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la salma dalle lamiere, alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e al recupero del veicolo incidentato, successivamente rimosso mediante carro attrezzi. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso nelle prime ore della mattinata.

Fonte ansa.it