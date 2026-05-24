SS 106, tragico incidente: un morto e un ferito grave. Traffico bloccato

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza del bivio di Papanice, dove una moto con a bordo due persone è rimasta coinvolta in un violento impatto. Il bilancio è di un morto e un ferito. L’allarme è scattato poco dopo le 10:15.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e immobilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale in ambulanza.

Per l’altra persona coinvolta, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico lungo il tratto della SS 106 è attualmente bloccato in entrambe le direzioni.

La nota di Anas

A causa di un incidente stradale, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 “Jonica”, al km 246,000 all’altezza di Crotone. Nel sinistro, che ha coinvolto una moto, si registra una persona deceduta.

Istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.