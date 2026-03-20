Tragedia sulla SS 106, auto contro il guardarail: un ferito grave

È di un ferito grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa al km 111 della SS 106, nel tratto tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma sembrerebbe che un’autovettura abbia impattato violentemente e in maniera autonoma contro il guardarail.

Intervengono i Vigili del Fuoco sul luogo del sinistro

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno coordinata dal Capo squadra Natale Laface, per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza. Le autorità stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento che ha scosso il tratto della Strada Statale 106 interessato.