Incidente sulla SS106 a Villapiana: un morto e un ferito, strada chiusa

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, sono intervenute nel Comune di Villapiana sulla SS106, al km 374.400, per un grave incidente stradale.

Due i veicoli coinvolti nell’impatto:

Un semirimorchio Mercedes .

. Una Volkswagen Passat.

Bilancio dell’incidente: un morto e un ferito

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, mentre l’autista dell’autovettura è deceduto a seguito dello scontro.

La Statale 106 è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, necessario per l’autorizzazione al recupero della salma.

Sul posto sono presenti: