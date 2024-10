Incidente stradale a Gioiosa, muore giovane motociclista

Poco fa, sulla strada provinciale che da Marina di Gioiosa conduce a Gioiosa Superiore in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovettura e un motoveicolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno è stata immediatamente allertata e fatta intervenire per soccorrere il motociclista coinvolto, ma, purtroppo, a causa dei gravi traumi riportati nello scontro contro una delle vetture per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori sono in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, per poter procedere agli adempimenti di competenza.

Articolo in aggiornamento