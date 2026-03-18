Reggio, investe e uccide 29enne. É caccia al pirata della strada

Intorno alle 3 di questa notte, una giovane donna di 29 anni, di origine finlandese, è stata investita e uccisa mentre camminava a Reggio Calabria. Il conducente del veicolo che l’ha travolta non ha prestato soccorso ed è fuggito, lasciando la vittima esanime.

Leggi anche

La polizia locale e la Questura hanno raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del viale Calabria. Secondo quanto raccolto da CityNow, le forze dell’ordine stanno lavorando in sinergia per rintracciare il responsabile e si sta lavorando su un’ipotesi dei veicolo.

*foto di repertorio