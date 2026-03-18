Reggio: donna travolta e uccisa da un’auto. Ricercato il conducente
Nulla da fare per la 29enne che ha perso la vita nell'impatto. Ricercato il conducente che si è dato alla fuga
18 Marzo 2026 - 07:33 | di Redazione
Tragedia nella notte a Reggio Calabria. Intorno alle 3 di questa notte, un’autovettura ha travolto e ucciso, sul Viale Calabria, una giovane donna.
La Polizia Locale è al lavoro e il conducente, che si è dato alla fuga, dopo l’impatto, è attivamente ricercato.
A perdere la vita, una 29enne di origine finlandese.