Reggio, scontro tra bus Atam e auto: sul posto la Polizia Locale
Disagi alla circolazione. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica
04 Marzo 2026 - 17:28 | di Redazione
Nel pomeriggio di oggi, a Reggio Calabria, un autobus Atam e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra via Italia e via Piave, nel quartiere di Santa Caterina.
L’impatto, per cui sono in corso gli accertamenti del caso, ha provocato notevoli rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato, con disagi alla circolazione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.
Non è la prima volta che accade: diversi incroci del quartiere, da tempo, sono spesso teatro di incidenti simili.