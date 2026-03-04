Reggio, scontro tra bus Atam e auto: sul posto la Polizia Locale

Nel pomeriggio di oggi, a Reggio Calabria, un autobus Atam e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra via Italia e via Piave, nel quartiere di Santa Caterina.

L’impatto, per cui sono in corso gli accertamenti del caso, ha provocato notevoli rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato, con disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Non è la prima volta che accade: diversi incroci del quartiere, da tempo, sono spesso teatro di incidenti simili.