Dolore e sgomento a Condofuri per la morte di Domenico: un’altra giovane vita spezzata sulla strada
28 Ottobre 2025 - 09:58 | di Redazione
Una tragedia che ha spezzato il cuore di un intero paese. Domenico Petrulli, appena 17 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Condofuri. Il suo scooter si è scontrato con un’automobile e per il giovane non c’è stato nulla da fare.
Una vita spezzata troppo presto
Domenico non aveva ancora compiuto diciotto anni. Frequentava l’Istituto Professionale di Agraria di Melito Porto Salvo e viveva a Condofuri, dove tutti lo conoscevano e gli volevano bene. Il papà e la mamma gestiscono una piccola bottega di generi alimentari a Bova Marina, punto di riferimento per tanti del posto.
Comunità sotto shock
La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità. In tanti, tra amici e conoscenti, hanno voluto lasciare un messaggio di addio sui social. “Buon viaggio amico mio”, “Riposa in pace piccolo angelo”, “Sempre con noi Mimì”: parole semplici, piene di dolore e incredulità.
Indagini in corso
Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando le forze dell’ordine. Al momento, sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione cosa sia accaduto in quei tragici istanti.
A Condofuri, intanto, resta solo il silenzio. Quel silenzio che segue le tragedie più grandi, quelle che lasciano un vuoto impossibile da colmare.