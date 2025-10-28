Dolore e sgomento a Condofuri per la morte di Domenico: un’altra giovane vita spezzata sulla strada

Una tragedia che ha spezzato il cuore di un intero paese. Domenico Petrulli, appena 17 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Condofuri. Il suo scooter si è scontrato con un’automobile e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche

Una vita spezzata troppo presto

Domenico non aveva ancora compiuto diciotto anni. Frequentava l’Istituto Professionale di Agraria di Melito Porto Salvo e viveva a Condofuri, dove tutti lo conoscevano e gli volevano bene. Il papà e la mamma gestiscono una piccola bottega di generi alimentari a Bova Marina, punto di riferimento per tanti del posto.

Comunità sotto shock

La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità. In tanti, tra amici e conoscenti, hanno voluto lasciare un messaggio di addio sui social. “Buon viaggio amico mio”, “Riposa in pace piccolo angelo”, “Sempre con noi Mimì”: parole semplici, piene di dolore e incredulità.

Indagini in corso

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando le forze dell’ordine. Al momento, sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione cosa sia accaduto in quei tragici istanti.

A Condofuri, intanto, resta solo il silenzio. Quel silenzio che segue le tragedie più grandi, quelle che lasciano un vuoto impossibile da colmare.