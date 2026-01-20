Reggio, doppio incidente: rallentamenti in autostrada – FOTO

Una vettura è andata a sbattere contro lo spartitraffico. Sul posto Anas e Polizia

Nel primo pomeriggio, si è registrato un incidente sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, in direzione nord, poco prima dello svincolo di via Lia.

Il sinistro ha visto coinvolta una Peugeot 2026, che si è schiantata contro lo spartitraffico che separa le due corsie. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale Anas e la Polizia Stradale per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Nel frattempo, poco prima dello svincolo Porto, si è verificato un altro incidente, questa volta in direzione sud. I rallentamenti stanno interessando entrambe le direzioni, da una parte dell’autostrada e dall’altra del raccordo.

Le condizioni meteorologiche, contribuiscono a creare difficoltà per i guidatori, con una visibilità ridotta e strade scivolose. Si consiglia massima attenzione alla guida e di moderare la velocità per evitare ulteriori disagi o incidenti.