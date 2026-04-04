Incidente stradale a Villa San Giovanni: due persone ferite

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Villa San Giovanni (km516,500)

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Villa San Giovanni (km516,500) in provincia di Reggio Calabria, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone.

La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei veicoli. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.