Reggio, scontro tra autobus e auto: un ferito grave – FOTO

Su segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, una squadra della sede centrale è intervenuta in località Oliveto, nel Comune di Reggio Calabria, per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea del trasporto pubblico comunale e un’autovettura Fiat Doblò.

Il conducente del Doblò, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso presso una struttura ospedaliera.

L’azione dei Vigili del Fuoco è valsa anche alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Non risultano feriti tra i passeggeri dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti inoltre la Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza, e personale sanitario del Suem 118.