Catanzaro, scontro tra due auto: 4 feriti, 3 incastrati fra le lamiere dei veicoli

Nella mattinata di oggi un grave incidente stradale si è verificato lungo Viale Emilia, nella zona sud-est della città, coinvolgendo due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Panda.

Il bilancio è di quattro persone ferite, tre delle quali rimaste incastrate tra le lamiere dei veicoli.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’estricazione dei feriti, consegnandoli poi agli operatori sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre messo in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’impatto.

Viabilità rallentata

Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata parzialmente chiusa al traffico, causando rallentamenti per alcune ore. La Polizia Municipale ha predisposto deviazioni temporanee per agevolare la circolazione.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto.