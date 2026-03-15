Calabria, incidente sulla SP 84: intervento dei Vigili del Fuoco

Per cause in corso di accertamento, una vettura Peugeot si è ribaltata sulla sede stradale

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento cittadino “Porto”, sono intervenuti nella serata di ieri, sabato 14 marzo, sulla SP 84, nel territorio del comune di Zungri, per un incidente stradale autonomo.

Per cause in corso di accertamento, una vettura Peugeot si è ribaltata sulla sede stradale.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra operativa, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e hanno collaborato nella successiva rimozione del mezzo.

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Gli occupanti del veicolo sono risultati illesi.