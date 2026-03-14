Reggio, incidente allo svincolo di Gallico: tre auto coinvolte

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Gallico, nei pressi dell’uscita dell’autostrada.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobili: un’Audi gialla, una Fiat Panda bianca e un’altra Audi bianca.

L’impatto più violento avrebbe riguardato la Panda e l’Audi gialla. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, l’urto è stato particolarmente forte: la fiancata destra della Panda è rimasta completamente distrutta.

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra Audi bianca, che si trovava nelle immediate vicinanze al momento dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona, che per alcuni minuti ha registrato rallentamenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.