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Reggio, incidente allo svincolo di Gallico: tre auto coinvolte

Rallentamenti in corso. Sul posto presenti gli agenti della Polizia per i rilievi

14 Marzo 2026 - 21:59 | di Redazione

incidente gallico

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Gallico, nei pressi dell’uscita dell’autostrada.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobili: un’Audi gialla, una Fiat Panda bianca e un’altra Audi bianca.

L’impatto più violento avrebbe riguardato la Panda e l’Audi gialla. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, l’urto è stato particolarmente forte: la fiancata destra della Panda è rimasta completamente distrutta.

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra Audi bianca, che si trovava nelle immediate vicinanze al momento dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona, che per alcuni minuti ha registrato rallentamenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Reggio Calabria Cronaca