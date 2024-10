Gambarie, incidenti sulle piste. Malara: ‘Miglioreremo la sicurezza ma chiedo buon senso e disciplina’

Due gli incidenti che si sono verificati sulle piste di Gambarie negli ultimi weekend e che hanno scosso la comunità del piccolo comprensorio sciistico, preso d’assalto nei fine settimana.

Il primo, domenica 29 gennaio ha visto protagonista un’adolescente che, perdendo il controllo del proprio slittino, ha colpito un palo degli impianti di risalita. La ragazza si è infortunata alla gamba ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il secondo incidente si è verificato nell’ultimo weekend. Anche in questo caso un ragazzo, scendendo con il proprio slittino, è rimasto ferito rompendosi una gamba.

Il primo cittadino di Santo Stefano d’Aspromonte Francesco Malara, ai nostri microfoni, ha chiarito alcuni aspetti e dettagli che hanno allarmato turisti e avventori.

“Uno dei complimenti che spesso i turisti che vengono a Gambarie ci fanno è: “Non sembra di essere in Calabria “. Non vado particolarmente fiero di questa osservazione, perché se è vero che da una parte i nostri sforzi (intendo dell’amministrazione Comunale e della Comunità di Santo Stefano Gambarie) portano a ottimi risultati che vengono notati ed apprezzati, è altrettanto vero che nessuno si salva da solo. Invece tutto quello che abbiamo realizzato finora e tutto quello realizzeremo, deve essere utile a dare la giusta ispirazione, ad indicare la strada che si può intraprendere”.

Una premessa, quella del sindaco Malara, che anticipa i chiarimenti in riferimento agli episodi degli ultimi giorni.

“Non è ammissibile che nel terzo millennio alle nostre latitudini ci siano ancora furbetti la cui condotta va a scapito di chi lavora e suda per garantire servizi di qualità”.

Il sindaco Malara punta il dito contro chi spesso e volentieri, non rispetta le principali regole che interessano la sicurezza sulle piste da sci e che il più delle volte causano incidenti, anche gravi.

“In merito all’incidente di domenica, gestito professionalmente ed umanamente in modo impeccabile dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Santo Stefano in Aspromonte, è necessario migliorare in termini di sicurezza ma è altrettanto vero che il rispetto delle regole e la disciplina sono una questione culturale di cui sempre più dobbiamo appropriarci”.