SS106, due incidenti nella notte: 4 auto coinvolte, 4 feriti e strada chiusa

Doppio incidente stradale sulla SS106: una donna estratta dalle lamiere, altre due portate in ospedale

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro è stato impegnato nelle prime ore di oggi in due distinti interventi per incidenti stradali lungo la SS106.

Primo intervento – Ore 00:40

Una squadra della sede centrale è intervenuta sulla SS106 Var/A, in prossimità dell’uscita Catanzaro Sud, per un incidente che ha coinvolto due autovetture: una Toyota Yaris e un’Audi Q2. A seguito dell’impatto, i due conducenti – un uomo e una donna – sono rimasti feriti. La conducente della Toyota è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre il conducente dell’Audi era già fuori dal veicolo al momento dell’arrivo dei soccorritori.

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi di competenza.

Secondo intervento – Ore 06:40

Una squadra del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta per un secondo incidente stradale avvenuto sulla SS106, in corrispondenza del bivio per località San Vincenzo di Sellia Marina.

Coinvolte due vetture: una BMW e una Citroën Berlingo.

A bordo della Citroën viaggiavano il conducente e due donne anziane. Le due passeggere, ferite, sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferite in ospedale. Illesi i conducenti dei due veicoli. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto di SS106 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso.