 Una delegazione AUPI Calabria a Strasburgo: ‘Grazie a Giusi Princi più attenzione per la psicologia’

Obiettivo dell'incontro discutere di azioni, progetti e fondi per la psicologia in Calabria



La delegazione di Psicologi di AIPSY, Professione Psicologo Calabria e AUPI, composta da Massimo Aiello e Rocco Chizzoniti, ha incontrato giorno 21 gennaio 2025 Giusi Princi, oggi EuroParlamentare a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo, per discutere di azioni, progetti e fondi per la Psicologia in Calabria.

In costante sinergia Istituzionale l’On.le Princi, già n.q. di VicePresidente della Regione Calabria e sempre attenta ai bisogni psicologici del territorio, ha avviato con successo in Calabria le Equipe DSA in collaborazione con l’Ordine Psicologi Calabria presieduto egregiamente da Armodio Lombardo, Segretario Regionale AUPI, fino ad accogliere proprio le proposte degli Psicologi AIPSY e AUPI sullo Psicologo di Cure Primarie e Scolastico, quest’ultimo finanziato grazie all’impegno della Giunta con 9 milioni di euro e di prossima partenza sul territorio.



Con la Dott.ssa Princi si sono infatti approfondite le varie azioni progettuali attuali e future, con i fondi previsti, sottolineando la grande mole di investimenti posti in essere da parte di Regione ed Europa che produrranno notevoli opportunità, facendo inoltre il punto sulla imminente partenza dello Psicologo Scolastico, l’implementazione prossima della figura dello Psicologo di Cure Primarie e l’inquadramento delle Colleghe Ex Equipe.



Non solo, il modello calabrese dello Psicologo Scolastico sarà uno degli aspetti che l’Onorevole porterà già all’attenzione europea come buona prassi da mettere a sistema in modo funzionale e stabile, rendendo la Calabria un modello in Europa.

I dott.ri Aiello e Chizzoniti ringraziano sentitamente l’On.le Giusi Princi per la calorosa accoglienza e per il continuo, proficuo lavoro svolto congiuntamente dalla Calabria all’Europa, proseguendo ogni azione a beneficio della popolazione calabrese, per promuovere Psicologhe e Psicologi quali volano di sviluppo, prevenzione e tutela del benessere per la comunità.