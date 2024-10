Incontro Catalfamo-Siviero, l’assessore precisa: ‘Riunione informale. Nessun approfondimento sul Ponte’

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione di Domenica Catalfamo in merito al nostro articolo riguardante l’incontro tra lo stesso assessore Catalfamo e il prof. Siviero.

“Tengo a precisare come l’incontro con il professore Siviero ha come presupposto una conoscenza pluriennale professionale basata su confronti tecnici sempre positivi e costruttivi. Abbiamo deciso di confrontarci nuovamente su tematiche attuali e problematiche generali. Il professore mi ha chiesto un incontro informale e quando ci vedremo approfondiremo le diverse questioni. Non abbiamo però al momento valutato alcunchè in merito ad approfondimenti sul Ponte sullo Stretto essendo una questione ancora in fase assolutamente embrionale e che necessita di diversi passaggi propedeutici politici ed è quindi prematuro poter avere un confronto su tale argomento”.