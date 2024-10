Incontro tra Comitato Corso Sud ed Atam. Allo studio progetti ecologicamente sostenibili e l’installazione di una casetta dell’acqua.

Il Comitato Corso Sud, rappresentato dal presidente Luciano Simone e dal vicepresidente Francesco Foti, insieme a Paolo Frascati di Termocasa srl, azienda operante nel settore impiantistico ha incontrato ieri presso gli uffici del Terminal Botteghelle, l’amministratore unico dell’ATAM Francesco Perrelli.

È stata presentata l’idea progettuale di “AQAM” che punta alla valorizzazione della struttura di proprietà dell’azienda traporti ATAM sita all’ingresso sud del Corso Garibaldi.

La finalità è quella di promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili, sensibilizzare i cittadini al tema della risorsa acqua, creare un punto di riferimento per i residenti di ogni età e cultura, sviluppare progetti di qualificazione ambientale (fontana ecologica, promozione bottiglie in vetro) e riqualificazione dei manufatti architettonici (reimpiego di un immobile di discreto pregio abbandonato ormai da anni).

Si tratta di un’installazione attrezzata per erogare acqua potabile opportunatamente depurata con sistema di osmosi inversa, refrigerata, gasata con un bassissimo costo per il cittadino.

La restante parte sarà resa fruibile alla società ospitante per le sue attività al Comitato Corso Sud, che presidiando il sito, potrebbe essere impiegato per offrire informazioni turistiche e servizi inerenti all’attività come la vendita di bottiglie in vetro per i cittadini o di borracce per i turisti.

Sopra gli erogatori dell’acqua è prevista l’installazione di uno schermo che oltre ad essere impiegato come veicolo pubblicitario, potrebbe fornire delle informazioni utili per i turisti e per gli utilizzatori del servizio BUS (info tragitti, orari, individuazione della stazione BUS, etc.)

L’amministratore unico dell’ATAM Francesco Perrelli, attento uditore dell’istanza avanzata dai soggetti interessati, valuterà la proposta di concerto con l’Amministrazione Comunale. Il presidente Simone ha approfittato dell’incontro per formulare gli auguri di buon lavoro al neo amministratore con la convinzione che l’intera area di Piazza Garibaldi, verrà sempre più attenzionata dall’intero staff dell’azienda di trasporto pubblico locale reggino, in quanto snodo principale dell’intera città.