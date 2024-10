Incursione a casa Davi, il massmediologo: “Io non me ne vado”

«Non ci penso neanche ad andarmene e a lasciare la mia casa di Reggio Calabria. Penso che invece la ‘Ndrangheta stia vivendo, soprattutto in questa zona, un momento di difficoltà. Lo Stato ha inferto colpi non da poco e a governare i clan ora ci sono quarantenni che fanno fatica a imporsi per mancanza di ‘carisma criminale‘.

Quello che qui manca completamente è la presenza della politica e delle istituzioni. A proposito di disuguaglianza, qui la politica non si vede mai. È scomparsa. La sinistra diceva di ricominciare dalle periferie… (bum!). Alla destra la mafia interessa poco, parlano solo di migranti. Risultato: solitudine e desolazione ma non molliamo!».