Reggio – Effrazione in casa di Klaus Davi. Il massmediologo: “Cercavano qualcosa”

Dopo aver sfondato una vetrata, ignoti si sono introdotti in casa del giornalista e massmediologo Klaus Davi, a Reggio Calabria, approfittando della sua assenza. A denunciare l’effrazione è lo stesso Davi, che è anche consigliere comunale di San Luca.

«Sono tornato a Reggio Calabria stanotte e ho trovato la vetrata sfondata, ho chiamato la polizia ed è intervenuta anche la scientifica per i rilievi – sottolinea il giornalista. Hanno trovato delle impronte: c’è gente che è entrata in casa, ma non ha portato via apparentemente nulla. L’ipotesi è che cercassero un computer, un telefonino, delle carte. Quindi cercavano qualcosa».