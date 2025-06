Indagine Occhiuto, i capigruppo di minoranza: “Venga in Aula a fare chiarezza invece che nei talk show”

"Riteniamo che il presidente della Regione debba mostrare rispetto per l’Istituzione che rappresenta e per i cittadini calabresi". le parole dei consiglieri Bevacqua, Lo Schiavo e Tavernise

“Di fronte a una notizia come l’apertura di un’indagine per presunta corruzione a carico del presidente della Regione, riteniamo doveroso che Roberto Occhiuto venga al più presto a riferire in Consiglio regionale”. È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i capigruppo di minoranza Mimmo Bevacqua (Partito Democratico), Davide Tavernise (Movimento 5 Stelle) e Antonio Lo Schiavo (Gruppo Misto).

“Siamo garantisti sempre e non a corrente alternata – sottolineano i consiglieri – e rispettiamo le prerogative della magistratura, ma allo stesso tempo riteniamo che il presidente della Regione debba mostrare rispetto per l’Istituzione che rappresenta e per i cittadini calabresi, facendo piena luce su quanto sta accadendo in modo trasparente e diretto. A maggior ragione dopo la scelta, che giudichiamo discutibile, di affrontare la questione in una trasmissione televisiva nazionale prima ancora che nel luogo deputato al confronto democratico e istituzionale.