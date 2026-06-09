Indagine Procura sul ponte dello Stretto, Ciucci: ‘Società estranea ai fatti’

In relazione all’indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell’ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha commentato:

“Abbiamo accolto con sorpresa le notizie riportate dai media sulle indagini per le quali la Società è totalmente estranea. Confermiamo la massima la disponibilità a collaborare con le Autorità inquirenti e prenderemo tutte le misure necessarie a tutela degli interessi aziendali e del progetto”.