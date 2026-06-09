Indagine Procura sul ponte dello Stretto, Ciucci: ‘Società estranea ai fatti’
Le parole dell'AD Stretto di Messina: "Massima disponibilità a collaborare con le autorità. La società prosegue nel suo impegno di realizzare il ponte con trasparenza"
09 Giugno 2026 - 14:50 | Comunicato stampa
In relazione all’indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell’ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha commentato:
“Abbiamo accolto con sorpresa le notizie riportate dai media sulle indagini per le quali la Società è totalmente estranea. Confermiamo la massima la disponibilità a collaborare con le Autorità inquirenti e prenderemo tutte le misure necessarie a tutela degli interessi aziendali e del progetto”.
“La Società – ha dichiarato Ciucci – prosegue nel suo impegno di realizzare il ponte sullo Stretto con massima trasparenza per adempiere alla missione affidatale dal Parlamento e dal Governo conformandosi a tutti i rilievi espressi dalla Corte dei conti nelle sue delibere così come dettagliatamente definito dal DL ‘Commissari’ dell’11 marzo 2026”.
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