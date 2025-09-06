Infantino: ‘Emozioni fortissime. La Reggina deve tornare in A, bisogna fare qualcosa’

“Molto bravo, quasi quasi lo farei sindaco“. Inizia così il discorso di ringraziamento del presidente della Fifa Gianni Infantino dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Giuseppe Falcomatà. “Non volevo dirlo a nessuno che sarei venuto qui perchè poi vedo questa gente e mi emoziono. Sono veramente e profondamente emozionato, questa è la città di mio papà e se oggi sono chi sono… se due settimane fa ero alla Casabianca, prima ancora a Città del Messico, per quello che ho fatto e che farò è grazie ai miei genitori, a questa terra, ai valori di questa città. Alla voglia di fare, di sognare e di provarci e quando ci riesci devi continuare a fare ancora di più. Ho fatto una passeggiata in centro e per avere girato il mondo vi posso dire che qui c’è il lungomare più bello in assoluto.

Leggi anche

Qui ho ricordi belli, bellissimi. Noi alla Fifa cerchiamo di dare speranze a tutti, a chi non ha la fortuna di nascere e crescere in ambienti agiati, moderni, ma se riusciamo a dare speranze e sorrisi è già un passo importante. Questo cittadinanza onoraria per me è importante, contribuirà ancora di più a rinforzare il legame che c’è tra la famiglia Infantino e Reggio Calabria. Stasera ci vedremo al Granillo per il raduno di “Operazione Nostalgia”, proverò a scendere in campo, ho un pò di mal di schiena. Sarà una bella esperienza, in uno stadio che mi porta indietro negli anni. Con due biglietti entravamo in venti… (ride), però tutti facevamo il tifo. Ricordi di infanzia bellissimi, questo colore amaranto che abbiamo stampato nel cuore e che dà tanta gioia a tante persone. Vedere la Reggina non in serie A… bisogna fare qualcosa pensiamoci bene. La città, la Calabria, l’Italia, meritano di avere la Reggina nella massima serie. Mi ci metterò anche io, qualcosa dobbiamo fare per riportare la squadra dove merita, qui ha un impatto sociale non paragonabile”.