Infermieri inidonei, Fp Cgil replica a Occhiuto: ‘Inadempienze da chi deve effettuare i controlli’

La Fp Cgil Calabria in un comunicato stampa a firma della Segretaria Generale Alessandra Baldari, replica al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sulla vicenda degli infermieri inidonei nella sanità calabrese.

Dichiara nella nota stampa Fp Cgil Calabria:

Lo fa riferendosi agli infermieri e non per le altre figure professionali che, invero, probabilmente ci sono. Ma nel farlo, in primis, esprime una grossolana inesattezza, affermando che questi dipendenti “non lavorano” e questo, se fosse davvero così, chiamerebbe in causa pesanti responsabilità aziendali che consentono ad un numero esorbitante di persone di non contribuire alla vita delle Aziende così in sofferenza proprio per mancanza di personale”.

Ancora una volta, il presidente, forse per giustificare le prescrizioni e reprimende contenute nell’ultimo verbale dei Ministeri affiancanti riguardo la mancata garanzia dei LEA, e in particolare le somme non spese e le mancate assunzioni, esterna dichiarazioni preoccupanti, velate di minacce, sottendendo che nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Calabria vi sia un numero esorbitante di lavoratrici e lavoratori illecitamente dichiarati inidonei.

Spiega la nota:

Proprio quest’ultima fattispecie contempla che se il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere la sua attività, il datore di lavoro, in accordo con il medico competente, deve provvedere ad effettuare il cambio di mansione, o a trovare una collocazione adatta al rispetto delle prescrizioni mediche.

Prosegue la nota della Fp Cgil Calabria:

“E, invece, la realtà delle Aziende calabresi, che anche da questo punto di vista non brillano per corretta applicazione della legge a conferma delle criticità gestionali, costruite ad arte o per mera insipienza, evidenzia che la sorveglianza sanitaria non rispetta i tempi e le modalità che la legge prescrive. Conosciamo casi in cui le visite del medico competente non sono proprio programmate a cadenza annuale, anzi che vengono effettuate a scadenze improbabili (in alcune aziende anche dopo 10 anni e a richiesta del lavoratore).

Infine, il Commissario dovrebbe essere consapevole che la violazione di questa legge prevede pesanti sanzioni sia per il datore di lavoro (lui stesso o i Commissari e Direttori generali da lui nominati?) che per il medico competente che vanno dall’arresto a congrue ammende pecuniarie.

In sintesi, come più volte abbiamo dichiarato, riteniamo che se la situazione è così grave vi siano aspetti non imputabili alla volontà delle lavoratrici e dei lavoratori, vi è una prima grande responsabilità del datore di lavoro che non applica e non rispetta la legge e ci sarebbero gli estremi per ricorrere agli organi di vigilanza ispettiva, poi ci sono anche aspetti di inerzia gestionale da parte delle Aziende che in caso di inidoneità permanente non hanno consequenzialmente provveduto ai cambi di qualifica, ma probabilmente hanno semplicemente ricollocato e redistribuito il personale interessato presso altri servizi.

In tal caso, se non fosse posssibile il cambio di qualifica sarebbe sempre possibile dichiarare l’esubero debitamente motivato, anche perché va tenuta in giusta considerazione l’elevata età media del personale sanitario dopo il decennale blocco delle assunzioni che, come in qualsiasi altra classe di lavoratori, può contemplare l’insorgenza di malattie dovute all’età, oltre a quelle professionali che, invece, sono collegate alla condizione usurante di lavori particolarmente gravosi in assenza di turni adeguati e spesso di mancanza di strumenti di supporto”.