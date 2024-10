Info point Lamezia, De Felice: “Abbiamo fatto il possibile. Adesso tocca alla Regione”

La foto del cartello ‘chiuso per ferie‘ poggiato sul bancone dell’infopoint dell’aeroporto di Lamezia Terme ha riempito il web di critiche e commenti negativi alla gestione del più importante scalo calabrese.

Uno scalo internazionale che vede, ogni giorno, migliaia di turisti.

La notizia ha fatto tanto discutere ne giorni scorsi, tanto che diventa impossibile non domandare al presidente Sacal quale sia il motivo della chiusura e quali le divergenze con la Regione Calabria.

“A differenza di quanto si vocifera – afferma Arturo De Felice, la Regione non ha revocato nessun bando. Noi come società aeroportuale regionale abbiamo l’obbligo di fornire ai viaggiatori informazioni sui voli: arrivi, ritardi, assistenza alle persone che devono essere accompagnate per ridotta mobilità”.