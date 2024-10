Ponte sullo Stretto, Rixi: ‘Non una scommessa di una forza politica ma di un Paese’

Ad introdurre la discussione, il presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio.

Le parole del presidente Vecchio. Al tavolo presente anche il Presidente di RFI, Dario Lo Bosco.

Ed infine, l’intervento del vice ministro Rixi, che ha parlato di infrastrutture e di sviluppo, ma anche, della necessità di fare sistema, in modo che ogni regione possa avere una sua vocazione, che contribuisca a creare un sistema Italia, che nel suo complesso diventi programma di sviluppo.

“Le opere pubbliche non si fanno schioccando le dita, ma gestendo i cantieri in maniera che non si creino situazioni di opacità. La scommessa sul Ponte sullo Stretto non è di una forza politica, né di un Governo. È la scommessa del Paese. Per la strada statale 106 Jonica, nella legge di Bilancio abbiamo destinato circa 3 miliardi di euro. È evidente che, dal niente a tutto, c’è di mezzo il lavorare. Se gli appalti si fanno e le aziende lavorano, si rispettano i tempi, oppure è chiaro che questi problemi non li risolveremo mai. Sull’aeroporto di Reggio Calabria il Mit è impegnato per dare risposte concrete in tempi brevi. ENAV ed ENAC stanno elaborando una apposita procedura di avvicinamento pista da testare sia al simulatore, sia in volo. Un iter in linea con quanto detto dal Ministro Salvini. Se i test daranno gli esiti positivi che auspichiamo, si potrà consentire una migliore operatività e capacità dello scalo, a fronte della complessità tecnica per l’orografia del territorio”.