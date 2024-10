Tragedia a Lodi, muore il reggino Giuseppe Cicciù. ‘Era una persona con grande esperienza’

A scriverlo è proprio Giuseppe Cicciù, il reggino morto oggi nell’incidente ferroviario di Lodi. Nel mese di ottobre, il macchinista aveva condiviso sul suo profilo Facebook un link di Trenitalia parlando proprio di prevenzione.

“Lavorava da tanti anni come macchinista, è stato uno dei primi sui nuovi treni dell’Alta velocità. Era una persona con grande esperienza, non certo un ragazzino, non era certo uno appena arrivato”.