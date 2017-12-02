Con il titolo di campione d’inverno conquistato la scorsa settimana (un titolo dal valore platonico, ma che certifica la bontà del lavoro svolto fino a questo momento da coach Polimeni e dai suoi ragazzi), la Barbecue Vis Reggio Calabria si accinge a iniziare il girone di ritorno con rinnovate ambizioni e voglia di confermarsi al vertice della classifica. Avversario di turno di Rizzieri e compagni la Scuola di Basket Viola, già sconfitta nettamente (99-70) all’esordio in campionato lo scorso 14 ottobre. Un impegno certamente non proibitivo, ma da affrontare con concentrazione e grande determinazione per portare a casa i due punti e iniziare col piede giusto il mini ciclo di tre gare che il calendario propone prima della sosta natalizia.

Il morale dopo la vittoria su Rende

Dopo la netta e roboante vittoria contro Rende il morale è a mille in casa bianco/amaranto. L’intesa fra vecchi e nuovi cresce di partita in partita e anche a livello fisico gli acciacchi di inizio stagione sono ormai un lontano ricordo.

Claudio Neri, uno degli under del gruppo, presenta così la gara contro i “violini” di coach Cotroneo: “Incontreremo una squadra composta da giovani in fase di crescita, tutti desiderosi di mettersi in mostra contro la capolista. La Vis sta bene. In settimana abbiamo condotto allenamenti ad alta intensità, divertendoci come un gruppo vero e amalgamato sia dentro che fuori dal campo. Domani dobbiamo entrare in campo con la giusta determinazione per fare bene, vincere e convincere”.

Palla a due e arbitri

Palla a due domenica 3 dicembre, ore 18.30, al PalaBotteghelle.

Arbitrerà la coppia composta da Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e Luca Cristarella di Reggio Calabria.