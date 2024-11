Inizia la stagione delle danze, brillante performance del team reggino centro studi M.A.D.

di Nicolino D’Ascoli. Con il ritorno della primavera e dei primi raggi di sole intensi, ricomincia l’attività agonistica nella danza con la disputa delle prime gare ad alto livello. I ballerini iniziano così a mettere in mostra tutto il loro talento e ad applicarsi nelle coreografie ideate dai loro insegnanti e provate intensamente durante i mesi di lavoro chiusi nelle palestre.Nei giorni scorsi, al Pala Giovino di Catanzaro, si è disputato il “1° concorso nazionale di danza città di Catanzaro”, al quale hanno partecipato numerose scuole di danza provenienti da tutto il territorio calabrese: Cueva Mala; Il Ritmo Del Successo; Echi d’Arte; Flashdance; Riccardo Lacroce Danza; Harmonic Contemporary Ballet; Ritmo Latino Dance; L’Etoile; Royal Ballet; Centro Danza Ilaria Dima; Artedanza Catanzaro e Centro Studi M.A.D. Reggio Calabria; proponendo al qualificato e competente pubblico complessivamente ben 62 coreografie.La formazione reggina Centro Studi M.A.D. di Marco Rizzi ed Alessia Pizzichemi si è classificata al 1° posto nella categoria gruppi over modern/jazz, con una coreografia di Alessia Pizzichemi. Inoltre la stessa scuola di danza ha vinto ben tre borse di studio per stage e workshop, nonché l’ammissione ad un prestigioso concorso (Gran Premio della danza 2014, in programma il prossimo 2 giugno) organizzato dal noto maestro Steve La Chance.La formazione del Centro Studi M.A.D. società affiliata ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane – già Alleanza Sportiva Italiana) che ha brillantemente calcato il parquet catanzarese con la supervisione della direttrice artistica Alessia Pizzichemi, era composta dalle ballerine: Francesca Certomà, Chiara Falcone, Alessia Laganà, Martina Morabito, Alessia Riso, Miriana Rosmini e Maria Paola Rossi.La manifestazione è stata brillantemente organizzata dallo staff del Centro Studi Danza “Un Paso Adelante” con in testa la direttrice artistica Giorgia Orlando.Il concorso era suddiviso in quattro categorie: Baby 6-10 anni, Principianti 11-14 ANNI, Junior 15-18 ANNI e Over 19 anni in su; e nelle seguenti sezioni: Danza Classica, Modern Jazz, Danza Contemporanea, Hip-Hop.La giuria era composta dai maestri: Steve La Chance (presidente di giuria), Michele Villanova e Fabrizio Santi, rispettivamente maestri di danza moderna, classica e hip hop, i quali hanno fatto personalmente i complimenti al team reggino Centro Studi M.A.D. di Marco Rizzi ed Alessia Pizzichemi per l’originalità, la personalità, i costumi, la ricerca musicale e per la pulizia dei movimenti.Il concorso nazionale di danza città di Catanzaro oltre ad appassionare il numeroso pubblico presente ha avuto un particolare momento di solidarietà. Infatti una cospicua parte del ricavato è stato elargito in beneficenza all’ Associazione “Un futuro per l ‘autismo ONLUS” con sede in Catanzaro.