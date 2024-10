E’ iniziato il Black Friday 2017 del Parco Caserta Sport Village. 24h di sconti fino al 60%!

Come annunciato già qualche giorno fa sulla pagina Facebook, il Parco Caserta Sport Village parteciperà, per il suo primo anno, al “Black Friday” e per la prima volta a Reggio Calabria, un centro sportivo aderisce a questa conveniente iniziativa di carattere mondiale.

Il “Venerdì Nero” è una tradizione, nata negli Stati Uniti d’America, una delle feste più sentite dagli americani. Il “Black Friday” è il giorno in cui vengono proposti sconti ‘pazzeschi’ nato, all’indomani del Ringraziamento allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie.

In occasione di questa data speciale, il Parco Caserta propone sconti fino al 60%. Sarà possibile acquistare infatti gli abbonamenti a prezzi vantaggiosissimi e solo per venerdì 24 novembre, si potranno sottoscrivere abbonamenti a 30€ al mese per le seguenti attività: sala pesi e cardio, pilates, danza e zumba, step total body, spinning, cross training, karate, functional strenght, G.A.G..

Inoltre se si aggiungono altre 10 € si potrà praticare un’altra attività a propria scelta. Gli sconti coinvolgono anche altre discipline sportive come il pattinaggio artistico, il nuoto libero assistito, l’acquafitness e l’acquarunning.

Per i nuovi abbonati l’iscrizione è gratuita e con soli 8 € al mese sarà possibile parcheggiare la propria autovettura all’interno di uno spazio custodito e video sorvegliato.

E per chi non potrà essere presente al Parco Caserta venerdì 24, sarà possibile bloccare il prezzo del Black Friday solo fino alla mezzanotte del 24 novembre e solo tramite il form presente all’interno della pagina www.parcocaserta.com/black-friday. Le conversioni, cioè il pagamento dell’abbonamento bloccato, potrà essere eseguito entro sabato 25 novembre alle 19.30.

Di seguito tutti i prezzi nel dettaglio. Che aspetti! Corri al Parco Caserta Sport Village!

