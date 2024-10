Diretta Instagram da Computer: come fare live streaming da Pc Desktop

Come trasmettere in diretta su Instagram dal tuo pc desktop? Ti spiego come fare live stream su Instagram dal tuo computer andando anche su TikTok e Youtube

Stai usando le Dirette Instagram per coinvolgere e far crescere il tuo pubblico con?

Riutilizzi il tuo video live su altri anche su altri social network?

E se ti dicessi che puoi trasmettere in diretta su Instagram dal tuo pc desktop e in contemporanea su YouTube e TikTok?

Bene, ora puoi… Mettiti comodo perché in questo articolo ti spiego come fare a trasmettere in diretta su Instagram da computer.

DIRETTA INSTAGRAM DA COMPUTER: COME TRASMETTERE IN LIVE STREAM DAL TUO PC DESKTOP

1. Vai su Loola.tv e accedi con il tuo account Google.

Una volta effettuato l’ accesso, ti verrà chiesto di concedere a Loola.tv l’accesso al tuo account YouTube. Sono stato un pò titubante nel farlo perché il link alla loro Informativa sulla privacy e Termini di servizio erano vuoti. Se questo ti fa preoccupare, fermarti qui perché rifiutare di dare loro l’accesso non ti permetterà di superare la prima schermata. Dato che il sito è ancora in beta, ho deciso comunque di andare avanti a mio rischio e pericolo.

2. Configura i tuoi account sui social media.

Per configurare il tuo account, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra della dashboard. Da lì, avrai l’opportunità di connettere fino a sei diverse piattaforme di live streaming fra cui: Youtube, Instagram, TikTok, LiveMe, UpLive e 17 Live.

Dal momento che ho solo un account con Instagram e YouTube, ho collegato entrambi questi account.

NOTA: mi ci sono voluti cinque tentativi per far sì che Instagram si connettesse correttamente, e bisogna scaricare la loro estensione per Google Chrome. Se ricevi un messaggio di errore, continua a provare. Inoltre, se stai provando a trasmettere in streaming su YouTube, assicurati di aver abilitato YouTube in diretta.

3. Collegare la videocamera.

Dopo aver aggiunto i tuoi account di streaming live, fai clic su “Studio” per tornare all’interfaccia utente principale.

Al centro dello schermo, vedrai una grande spazio nero con un’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in basso a destra. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio per collegare la tua webcam.

NOTA: di solito realizzo dirette streaming con una DSLR, uso uno Sony a7III e la collego facilmente al mio computer come fosse un webcam grazie a questo adattatore semplicissimo della StarTech.

Inoltre sono disponibili tante funzionalità:

Musica

Giveaways

Layout

Effetti

Background

Sondaggi

4. Collegare il microfono.

Sotto la stessa icona a forma di ingranaggio, puoi scegliere quale microfono vuoi usare per il tuo live streaming in diretta. Io ho collegato facilmente il mio microfono Blue Yeti.

5. Selezionare i canali su cui si desidera trasmettere lo streaming.

Nella parte in alto a sinistra, fai clic sui canali su cui desideri effettuare il livestream.

6. Fare clic su “Vai in diretta” nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia.

7. I commenti degli spettatori verranno visualizzati nella colonna Live Chat a destra.

Nella foto sopra, sono andato in diretta live solo su Instagram, quindi puoi vedere solo i commenti da quella piattaforma. Tuttavia, se vai in diretta su più canali, i commenti di tutte queste piattaforme appariranno sotto la finestra di Live Chat.

Ciò significa che non è necessario avere più schede del browser aperte per monitorare i commenti!

Per visualizzare il tuo live streaming su Instagram mentre usi Loola, dovrai accedere a Instagram da un altro account.

Una volta effettuato l’accesso con un altro account nell’app mobile di Instagram, puoi visualizzare il tuo account reale proprio come fanno i tuoi follower.

Ho fatto l’errore di provare a visualizzare il mio Instagram Live dal mio stesso account e non mi sono reso conto che ero streaming live fino a quando uno spettatore non ha commentato. Oops!

8. Dai un’occhiata ai visualizzatori più coinvolti

Durante lo streaming live, puoi vedere chi sono i tuoi spettatori più coinvolti sul lato sinistro dell’interfaccia di Loola.

9. Fare clic su “Fine” per chiudere il live streaming.

Terminare il tuo live streaming in diretta è semplice come fare clic sul pulsante “Fine” nella parte in alto a destra dell’interfaccia.

Complimenti, hai appena lanciato il tuo primo live streaming Loola.tv!

COSA SUCCEDE DOPO?

Dopo la tua trasmissione, Loola, ti mostrerà un riepilogo della trasmissione di:

Tempo di trasmissione totale

Visualizzazioni totali

Nuovi seguaci

Mi Piace totali

A breve sarà disponibile anche l’opzione per scaricare video e visualizzare statistiche dettagliate.