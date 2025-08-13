Pesanti insulti online alla premier Meloni e la Sottosegretaria Ferro: augurato un cancro

"Aggredire le persone, coperti dall'anonimato che offre la rete, è umanamente intollerabile e incivile", la solidarietà del presidente Filippo Mancuso

La sottosegretaria agli Interni e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, è finita nel mirino di un grave episodio di odio online. La stessa Ferro, attraverso un post sui suoi profili social, elogiava il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, citando anche i recenti apprezzamenti della stampa internazionale, tra cui il quotidiano francese Le Monde.

“Giorgia Meloni, il suo modello: anche Le Monde la elogia. Sinistra ai matti” – aveva scritto Ferro. A quel messaggio, però, è seguito un commento shock da parte di un utente: “Un cancro a te e a lei, cagna”, l’inaccettabile insulto che ha spinto la sottosegretaria a denunciare l’autore.

“Aggredire le persone, coperti dall’anonimato che offre la rete, è umanamente intollerabile e incivile. All’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario di Stato, e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, destinatarie sui social di parole indegne da parte di odiatori seriali, esprimo la solidarietà mia personale e del Consiglio regionale della Calabria. Il tentativo di mortificare il dibattito e il democratico confronto politico, con riferimenti offensivi e semplicemente osceni, sono sicuro che non darà esiti, fermo restando l’urgenza di individuare e sanzionare i responsabili”

Così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso