‘Internati Militari’, la ricerca della reggina Letizia Cuzzola sui diecimila calabresi nei lager nazisti

Dopo il romanzo storico “Non muoio neanche se mi ammazzano”, ha proseguito le sue ricerche fino a creare un censimento dei calabresi internati negli Stalag nazisti

12 Gennaio 2026 - 10:02 | Comunicato Stampa

olocausto

La scrittrice reggina Letizia Cuzzola torna a occuparsi della vicenda degli Internati Militari Italiani: dopo il romanzo storico “Non muoio neanche se mi ammazzano” (Morrone, 2023), ha proseguito le sue ricerche fino a creare un censimento dei calabresi internati negli Stalag nazisti.

Sono 10mila i militari calabresi coinvolti, 10mila uomini segregati per due anni e portati via da una regione già storicamente provata. Nasce così “I figli di nessuno tornano a casa. Internati Militari Italiani: diecimila calabresi nei lager nazisti” (edizioni I Coribanti) con la prefazione di Francesco “Kento” Carlo e la postfazione di Ippolita Luzzo.

saggio letizia cuzzola locandina

I figli di nessuno tornano a casa” è una delle scritte che campeggiano sui treni che hanno riportato a casa gli IMI superstiti dei campi di internamento; è un messaggio chiaro che racchiude il sentimento e la frustrazione dell’abbandono in cui hanno vissuto prima, durante e dopo la detenzione.

 Il saggio è strutturato in due parti: nella prima vi è un percorso parallelo fra la Storia generale degli anni 1943/45 e i passaggi che hanno portato alla definizione dello status di IMI, fino alla descrizione delle procedure e delle condizioni di vita all’interno degli Stalag, per poi passare a un’analisi della società calabrese negli anni della guerra, per meglio comprendere il contesto dal quale provenivano i militari coinvolti.

Città per città, provincia per provincia, i dati statistici sono stati elaborati attraverso lo studio e la comparazione dei Registri di rimpatrio redatti dalla Croce Rossa Italiana, delle schede presenti in Lebi-Lessico Biografico IMI e dei documenti conservati presso l’Archivio Arolsen.

Non è stato purtroppo possibile pubblicare il censimento poiché all’interno presenta dati sensibili, pertanto si è pensato di restituire i documenti raccolti durante le ricerche alle famiglie interessate, anche e soprattutto durante la presentazione, che si terrà a Lamezia il 16 gennaio alle ore 17,30 presso il Chiostro Caffè Letterario in piazzetta San Domenico.

Oltre all’autrice del libro Letizia Cuzzola, parteciperanno all’incontro Ippolita Luzzo, blogger e critica letteraria nonché autrice della postfazione, e il giornalista Ugo Floro.

