Reggio celebra l’International Jazz Day 2025 con 30 musicisti in jam session

Il 30 aprile Reggio partecipa all’International Jazz Day con un evento musicale che coinvolge 30 artisti locali in una grande jam session live in Via Zecca

Anche Reggio Calabria si unisce alle celebrazioni internazionali dell’International Jazz Day 2025, in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21.00, con una jam session che coinvolgerà 30 musicisti locali.

La manifestazione si svolgerà presso i locali Funkydrop e Piro Bistrot, in Via Zecca 9/11, trasformati per l’occasione in un grande palcoscenico jazz.

L’iniziativa rientra nel circuito ufficiale promosso dall’UNESCO e dall’Herbie Hancock Institute of Jazz, che dal 2011 riconoscono il jazz come linguaggio universale di pace, dialogo interculturale e libertà d’espressione.

Una jam session che unisce talento e passione

A coordinare l’evento reggino saranno Pino Delfino ed Ercole Cantello, due figure di riferimento del panorama musicale calabrese, che guideranno una jam session aperta e ricca di contaminazioni, con musicisti di ogni età ed esperienza.

L’obiettivo è quello di offrire alla città una serata di grande valore culturale e artistico, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale viva, dinamica e autentica, in perfetto spirito jazz.

I musicisti protagonisti

Ecco l’elenco degli artisti partecipanti, suddivisi per strumento:

Voci

Anna Elisa Catanese, Nello Milicia, Carolina Scopelliti, Alessia Maio, Rossana Camera, Tiziana Romeo, Carmen Crucitti, Tekla De Marco, Alex Moore, Katia Crocè

Chitarre

Francesco Geria, Daniele Siclari, Francesco Canale, Mario Ferrara, Pino Currò, Antonio Rasconà

Pianoforte

Pino Pirrotta, Oreste Cannizzaro, Vittorio Carapelle

Basso

Pino Delfino, Domenico De Lorenzo, Lillo Piromalli, Giovanni Scordino

Batteria

Ercole Cantello, Pasquale Campolo, Bruno Milasi, Nino Amodeo, Michele Panetta, Carlo Laro, Antonio Oppetisano

Sax

Maurizio Cassalia

Il jazz come patrimonio universale

Ogni anno, il 30 aprile, l’International Jazz Day viene celebrato in centinaia di città in tutto il mondo con concerti, workshop, incontri e attività didattiche.

L’obiettivo è promuovere, attraverso il jazz, valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani, l’inclusione sociale, la parità di genere, il dialogo tra culture e la libertà di espressione.

Anche Reggio Calabria, con la sua comunità di musicisti e appassionati, risponde presente a questo grande evento globale, offrendo un’occasione unica per vivere la musica in modo condiviso e partecipato.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa internazionale è possibile consultare il sito ufficiale jazzday.com.