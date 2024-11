Interventi di salvaguardia delle coste e difesa del suolo. Importanti contributi dalla Provincia di Rc per Bova, Brancaleone, Roccella Jonica e …

La Giunta provinciale, su impulso del vicepresidente e assessore alla Difesa del suolo e Salvaguardia delle Coste, Giovanni Verduci, ha deliberato la concessione di contributi economici a favore di alcuni Comuni impegnati in interventi di riqualificazione della costa e di difesa del suolo.In particolare, ai Comuni di Bianco, Brancaleone, Condofuri e Motta San Giovanni, la Provincia ha riconosciuto un contributo di cinquemila euro per l’acquisto di attrezzature utili per l’accesso a mare dei diversamente abili o per attrezzare strutture di assistenza all’infanzia.Al Comune di Bova Marina, interessato dall’erosione costiera a causa delle violente mareggiate dei mesi scorsi, è stato concesso un contributo pari a quindicimila euro per superare la fase di emergenza e consentire un intervento di manutenzione tramite attività di ripascimento.Al Comune di Roccella Jonica, la Giunta del Presidente Giuseppe Raffa ha assegnato quarantamila euro per la messa in sicurezza del “porto delle Grazie”, mantenendo così il transito dei natanti e garantendo le eventuali operazioni di soccorso, sempre più frequenti, per rifugiati e migranti provenienti dal nord Africa.Al Comune di Calanna, impegnato a realizzare interventi di prevenzione contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, è stato attribuito un contributo pari a quindicimila euro per garantire la salvaguardia di alcuni siti di interesse storico. “L’Amministrazione provinciale – dichiara il vicepresidente Giovanni Verduci – dimostra, ancora una volta, di prestare molta attenzione alle segnalazioni che giungono da tutto il territorio. Con gli amministratori locali – prosegue – ci confrontiamo quotidianamente per trovare soluzioni alle problematiche che limitano lo sviluppo del comprensorio reggino. Camminiamo di pari passo, sosteniamo l’operato dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali. In alcuni casi – sottolinea il vicepresidente – la Provincia non ha esitato a farsi carico integralmente di importanti interventi, tanto per la Città capoluogo, quanto a favore delle piccole realtà. Remiamo tutti dalla stessa parte – conclude Verduci– perché solo in questo modo possiamo raggiungere traguardi importanti”.