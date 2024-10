Intimidazione all’associazione Don Milani di Gioiosa Jonica

La solidarietà del Consorzio Macramè: "Ci sentiamo tutti offesi, ma non fermeranno il nostro impegno"

Il Consorzio Macramè esprime la propria solidarietà a tutti gli operatori e i volontari dell’Associazione Don Milani di Gioiosa Jonica a seguito del vile atto subito ai danni di alcuni giochi e attrezzatura in uso all’associazione.

Un danno, seppur già consistente per l’entità, ancor più deplorevole per il significato che esprime.

L’Associazione Don Milani opera in un territorio molto complesso, presidia beni confiscati alle cosche locali ed è attiva per animare e coinvolgere i più giovani in percorsi di riscatto e legalità.

«Ogni atto di intimidazione o vandalismo contro di essa è un atto di violenza verso ognuno di noi, tutti dobbiamo sentirci offesi» sono state le prime parole del Presidente del Consorzio Macramè, Giancarlo Rafele.

Alla Don Milani va quindi l’abbraccio di solidarietà e vicinanza di tutto il Consorzio Macramè, consapevoli che nemmeno questo vile gesto arresterà l’impegno che quotidianamente l’Associazione porta avanti per offrire a una terra martoriata speranza e futuro.