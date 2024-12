Intitolata una via di Reggio Calabria a Demetrio Mauro, fondatore di Caffè Mauro

La città di Reggio Calabria celebra una figura simbolo della sua storia imprenditoriale e culturale: l’ex “Via Quartiere Militare” sarà ufficialmente intitolata a Demetrio Mauro, storico fondatore dell’azienda Caffè Mauro, eccellenza italiana riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Questa decisione, voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, vuole rendere omaggio a un uomo che, con il suo operato, ha dato lustro al territorio reggino.

Un evento per ricordare Demetrio Mauro

L’intitolazione sarà accompagnata da un incontro speciale dedicato alla memoria di Demetrio Mauro, che si terrà il 14 dicembre alle ore 15:30 presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria. La cerimonia vedrà la presenza della famiglia Mauro, che condividerà questo importante momento di riconoscimento per il fondatore dell’azienda che ha segnato il panorama imprenditoriale calabrese.

A seguire, si terrà la scopertura della targa commemorativa davanti al Palazzo del Consiglio Regionale, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della memoria come valore sociale, capace di rafforzare il senso di appartenenza della comunità reggina.

L’evento sarà occasione, oltre che per ufficializzare l’intitolazione della via, per ricordare una figura del calibro di Demetrio Mauro, imprenditore visionario che ha fondato Caffè Mauro, rendendola un marchio di qualità riconosciuto ben oltre i confini locali. L’eredità di Demetrio Mauro non è soltanto industriale, ma anche culturale: con il suo esempio, ha dimostrato come il successo imprenditoriale possa convivere con un forte legame con il territorio.

Questo riconoscimento rappresenta un tributo a una figura che ha contribuito a costruire il presente della città e che, con il suo esempio, invita tutti a guardare al futuro con fiducia e innovazione. Una possibilità di ispirare le nuove generazioni, invitandole a riscoprire valori come il lavoro, la dedizione e la capacità di sognare in grande, pur mantenendo radici solide nella propria comunità.