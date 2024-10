Intitolazione PalaBenvenuti, Gebbia: “Un atto dovuto da parte dell’intera Reggio Calabria”

Tutto pronto per lunedì 27 maggio alle ore 16:00, alla presenza dei familiari e di dirigenti, tecnici e giocatori, lo storico impianto di Largo Botteghelle verrà intitolato al leggendario coach Gianfranco Benvenuti protagonista a Reggio Calabria dei successi della Viola degli anni ’80 che vide i neroarancio promossi in B e successivamente fino all’A1.

L’Associazione Culturale Viola Inside, promotrice di tale iniziativa grazie all’istanza presentata al Comune ha fatto si che la Giunta della Città di Reggio Calabria approvasse la delibera di intitolazione lo scorso 18 febbraio.

CityNow Sport in vista del grande evento ha intervistato coach Gaetano Gebbia, presidente di Viola Inside che ha spiegato:

“E’ un atto dovuto nei confronti della persona che è stata importante non solo per la Viola ma anche per tutta Reggio Calabria. L’amministrazione comunale ha pienamente condiviso tale iniziativa. Un atto di civiltà da parte di una comunità per i meriti che Gianfranco ha guadagnato durante la sua permanenza in riva allo stretto”.

Dopo l’iniziativa social, ci sarà anche la distribuzione della pubblicazione in formato cartaceo con foto, della Iiriti Editore sui ricordi e pensieri raccolti riguardo Gianfranco Benvenuti. Kim Huges, Massimo Bianchi, Gianni Tripodi, Tito Messineo, Mark Campanaro, Lillo Barreca, Giovanni Spataro, Mario Simeoli, Mimmo Albino, Lucio Laganà, Saverio Neri, Mario Porto. In ognuna di queste dichiarazioni si comprende pienamente l’attaccamento alla città di coach Benvenuti e allo stesso tempo l’affetto ricambiato da parte di addetti ai lavori e non solo.

Tanti aneddoti che fanno emergere la preparazione, la professionalità e la bontà di una persona che ha scritto pagine indimenticabili della storia neroarancio e che avrà nell’intitolazione del palazzetto, dove sono si disputate molte delle imprese sportive cittadine, il giusto riconoscimento.