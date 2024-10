Reggio, proposta intitolazione Parco Lineare Sud all’ex assessore Camera

Il Parco Lineare Sud potrebbe, presto, avere un nome. Alcuni cittadini, infatti, hanno già siglato una petizione che sta per essere presentata all’amministrazione comunale per intitolare una fra le più recenti opere reggine ad Antonio Camera ex consigliere comunale ed assessore ai lavori pubblici.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”.

Una petizione per intitolare il Parco Lineare Sud ad Antonio Camera

“Consigliere comunale ed assessore ai lavori pubblici della Primavera reggina, professionista competente ed appassionato, tra i più stretti collaboratori del compianto sindaco Italo Falcomatà, Antonio Camera, per tutti Totò, è stato un amministratore attento ed un cittadino innamorato della sua Reggio”.

È da questa riflessione, comune a tutta la città, che è partita l’idea di Pino Falduto: intitolare a Totò Camera il Parco Lineare Sud. È così che ha preso avvio la petizione che, in pochissimo tempo, è stata già firmata da decine e decine di cittadini fra cui diversi ex amministratori della Giunta Italo Falcomatà e non solo. Gli esponenti di destra e sinistra hanno aderito con entusiasmo alla proposta per ricordare un politico che ha contribuito a far la storia della città. Basti pensare che la raccolta include le firme, fra i tanti, di Giuseppe Falcomatà, Giuseppe Scopelliti, Francesco Cannizzaro, Demetrio Battaglia.

L’imprenditore reggino che ha dato vita all’iniziativa, aveva già ricordato, in un post su Facebook, poco dopo la scomparsa dell’amico, il grande valore di Totò Camera:

“L’arte nobile della politica ha perso, un grande artista, un altro protagonista della primavera di Reggio Calabria, il più umile, sempre pronto a perdonare e a rimettersi a lavorare per la nostra Città, mai uno scontro frontale con nessuno, insomma il vero politico. Per me è stato la persona più cara con il quale ogni giorno ci faceva piacere prendere un caffè insieme e parlare della potatura degli ulivi e di chi produceva i pomodori più buoni da portare alla valutazione del nostro sindaco Italo Falcomatà, insomma Totò Camera. Ciao Totò, cerca dal Paradiso dove ti trovi insieme al sindaco di continuare a controllare i lavori che si devono fare per avere la città bella gentile come la volevamo e che hai sempre servito con amore e serietà”.

