Intitolazione di una via a Nicola Calipari e ad altri illustri nomi della vita culturale e politica reggina

La Commissione Toponomastica della città di Reggio Calabria a conclusione della fase di attività iniziata nel settembre dello scorso anno ha provveduto alla ricognizione e modifica dei nomi delle vie del centro cittadino, in ultimo su quelle su cui persiste la dizione Prolungamento e Diramazione, recependo tra l’altro le disposizioni provenienti dall’Istat .

Si è così provveduto ad adeguare l’intitolazione delle vie Prolungamento Aschenez, Torrione e Tripepi, a favore di grandi nomi della cultura e della storia politica cittadina quali Giuseppe Reale e Antonino Lupoi, Nicola Putortì e infine Luigi Aliquò Lenzi, Guido Miggiano, Sebastiano di Marco.

Rileva inoltre l’intitolazione di parte del prolungamento via del Torrione al reggino Nicola Calipari funzionario del Sismi morto in servizio nel 2005, Medaglia d’oro al Valor Militare, caduto in Iraq, nelle fasi immediatamente successive alla liberazione della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena.

Di seguito le motivazioni estratte dai verbali della Commissione Toponomastica guidata dal Prof. Giuseppe Cantarella che sono state recepite dalla Giunta Comunale lo scorso 10 maggio, all’atto di accogliere e approvare le proposte preparate per la zona Tremulini.

La Via Prolungamento Aschenez,che va da Via Domenico Romeo fino al Viale Cardinale Portanova a GIUSEPPE REALE,nato il 12/06/1918 – morto il 16/05/2010, Intellettuale e Politico, Deputato con la Democrazia Cristiana dal 1958 fino alla VI legislatura,Sindaco di Reggio Calabria, ha creato l’Accademia di Belle Arti,il Conservatorio di musica “Francesco Cilea”,l’Università Mediterranea, l’Università per stranieri “Dante Alighieri” promotore e realizzatore del Decreto Reggio, ha ottenuto il potenziamento dell’Aeroporto prima militare e poi Civile,Creazione della Colonna San Paolo a Pentimele,Creazione della Banca Popolare delle Provincie Calabre, Coofondatore della casa Editrice “ Parallelo 38”, ha scritto e pubblicato tre libri e diverse monografie,insignito del “San Giorgino D’Oro”, si chiamerà Via GIUSEPPE REALE Già prolungamento Aschenez;

la Via prolungamento Torrione, che va dalla Via Domenico Romeo e arriva fino a Via Dante a NICOLA CALIPARI, nato il 23/06/1953 – morto il 04/03/2005, funzionario del Ministero dell’Interno, poi del SISMI, morto in servizio, Medaglia d’Oro al Valor Militare. La Via in questione diventa, pertanto “VIA NICOLA CALIPARI già Via Prolungamento Torrione”;

la Via prolungamento Demetrio Tripepi, che va dalla Via Domenico Romeo fino al Viale Cardinale Portanova a LUIGI ALIQUO’ LENZI, nato il 29/07/1875 – morto il 18/09/1944, Giornalista e scrittore,Incaricato nel 1914 del recupero e della riorganizzazione della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria distrutta dal terremoto del 1908, ha diretto la Biblioteca dal 1920 al 1928 poi fu allontanato perché antifascista e poi fu richiamato nel 1930 e vi rimase fino alla morte,fondò anche un periodico della Biblioteca “ Bibliografia Calabra” che ebbe breve vita,nel 1932 organizzò un programma di conferenze sui temi di cultura locale,curò un repertorio de “ Gli scrittori calabresi”, i suoi libri sono stati donati alla Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, si chiamerà Via LUIGI ALIQUO’ LENZI Già prolungamento Tripepi;

Il secondo tratto della Via Prolungamento Torrione che va dalla via Ferraris fino alla Via Francesco Sofia Alessio,a NICOLA PUTORTI’,morto a Reggio Calabria nel Dicembre del 1959,Già direttore del museo Comunale della nostra città dal 1912 al 1947,Docente di storia antica all’Università di Messina,direttore della rivista “Ricerche di Storia Medioevale e Moderna in Calabria” e nello stesso periodo la rivista” L’Italia Antichissima”,Presidente, sempre in quel periodo, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e la Basilicata con sede a Reggio Calabria,si chiamerà Via NICOLA PUTORTI’ Già prolungamento Torrione;

Prolungamento Aschenez dal tratto che va dalla Via Cardinale Portanova a Via Francesco Sofia Alessio a ANTONINO LUPOI, nato a Sinopoli il 24/12/1914 – morto a Reggio Calabria il 11/09/2005,Docente di matematica,Preside,fu segretario provinciale della DC a Reggio Calabria nel dopoguerra,Consigliere Provinciale dal 1952 al 1965 con l’incarico di Assessore alle Finanze,Presidente della Provincia di Reggio dal 1961 al 1962,a lui il merito di aver ottenuto che l’autostrada del Sole arrivasse fino a Reggio Calabria,avvio le procedure per l’ampliamento dell’Aeroporto e per la costruzione delle OMECA,Consigliere Regionale dal 1970 al 1975,si chiamerà Via ANTONINO LUPOI Già Prolungamento Aschenez;

Prolungamento Domenico Tripepi,il tratto che va dalla Via Cardinale Portanova fino allla Via Achille Sacchi a GUIDO MIGGIANO 20.11.1910 – 9.7.1983 Docente di Filosofia, Assessore alle Finanze, ViceSindaco del Comune di Reggio Calabria. Redattore capo de : “La Voce di Calabria”. Ha riordinato la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria lavorandovi fra il 1945 ed il 1970: in particolare, mettendo in ordine i cimeli di Corrado Alvaro e la donazione della famiglia Giuffré. Autore di apprezzate pubblicazioni, fra cui è da menzionare “Ricordi della vecchia Reggio”,si chiamerà Via GUIDO MIGGIANO Già prolungamento D.co Tripepi;

Il Vico Friuli a SEBASTIANO DI MARCO 04/11/1938 – 09/01/1988, instancabile animatore culturale della ns Città, in particolare con la costituzione del Circolo del Cinema “ Charlie Chaplin”,nominato componente della Commissione Centrale per la Cinematografia dal Ministero per il Turismo e dello Spettacolo nel 1987,autore di numerosi saggi,èer cui questa strada diventerà “VIA SEBASTIANO DI MARCO già Vico Friuli”;