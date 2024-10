Reggio Calabria, il calendario e l’elenco di tutte le intitolazioni del 2020

Nel corso dell’anno 2020 appena trascorso, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha proceduto ad effettuare ben 24 cerimonie ufficiali di intitolazione di strade.

2020, l’elenco di tutte le nuove intitolazioni a Reggio Calabria

Il 3 gennaio si è cominciato con Via Antonino Cutroneo, che ha preso il posto della Diramazione Rausei nei pressi del Grande Ospedale Metropolitano.

Il 1° febbraio si è intitolata Via Suor Teresilla, una traversa di Via Santa Lucia nei pressi del Santuario di Sant’Antonio.

L’8 febbraio si è intitolata, a Pellaro, Via Diego Suraci, che è la traversa che conduce all’edificio della Scuola Media.

Il 15 febbraio si è provveduto a dare un indirizzo al costruendo Palazzo di Giustizia: la strada che conduce a quello che sarà l’ingresso principale sarà Via Vittorio Bachelet.

Il 7 marzo, al Parco Pentimele, si è inaugurata Via Francesco De Virgilio.

Il 24 giugno, quella che si chiamava Via Prolungamento Aschenez, è diventata Via Giuseppe Reale.

Il 20 luglio si è inaugurata Via Franco Scoglio, in prossimità dello Stadio Comunale “Oreste Granillo”.

Il 25 luglio, in occasione della consegna definitiva dei lavori di riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti, a Catona, si è provveduto ad una cerimonia multipla di intitolazione di Via Pasquale Benintende, Via Antonino Caserta, Via Giuseppe Diano, Via Domenico Mauro e Via Domenico Richichi.

Il 27 luglio si è provveduto ad intitolare quella che si chiamava Diramazione Gullì, al rione Modena, come Via Monsignor Aurelio Sorrentino.

Il 3 agosto si sono tenute due intitolazioni a Gallico: a Gallico Superiore Via Domenico Araniti, mentre a Gallico Marina Via Giuseppe Cimato.

Il 10 agosto, nella zona Sud della città, sono state intitolate: Via Giuseppe Mallamo (il “by – pass” da Via Padova a Viale Gianni Versace, verso l’aeroporto); Via Paolo Suraci, nei pressi di Via Sbarre Inferiori; e Via Bruno Poggio, nei pressi di Piazzale Botteghelle.

Il 17 agosto si è intitolata Piazza Guido Crucitti, all’interno del Rione Ceci.

Il 3 settembre, un pezzo di quella che, una volta, era la SS 106, nei pressi di Porto Bolaro, ora si chiama Via Filippo Foti.

L’11 settembre è stato intitolato Via dei Santi Italo Greci quello che era il Vico Sant’Anna, al rione Sbarre.

Il 14 settembre, sempre a Catona, un tratto della SS 18 ha preso il nome di Via Michele Musolino. Nello stesso giorno, al rione Sbarre, quella che era la traversa Scopelliti di fronte alla chiesa del Loreto, è diventata Via Giuseppe Morabito.

E per chiudere il 2020, la rotonda all’inizio della passeggiata del Lungomare Italo Falcomatà, dove si trova l’installazione “Opera” di Edoardo Tresoldi, è stata inaugurata il 15 Settembre come Rotonda 8 Marzo – Giornata Internazionale della Donna.