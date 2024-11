Invisibile che diventa visibile: Reggio ritrova la sua poesia.

Venerdì 19 dicembre si è tenuta una serata di arte ed artisti all’ArtAcademy Artelis, dove hanno trovato spazio un ricco elenco di artisticon diverse esposizioni di opere d’arte e la presentazione del libro”D’improvviso, l’inverno” dell’autrice reggina Domenica Cosoleto.

All’interno del progetto, denominato “If invisible were visible”, ancheun reading letterario del BaK, capo-gilda della Gilda degli Artisti edintervenuto a rappresentare la Gilda in qualità di autore di poesie.Una parentesi di rime all’interno della serata che ha riportato alpubblico (dopo il successo del reading in piazza Italia, nel novembrescorso) alcune delle poesie scritte e condivise liberamente dall’autoretramite il suo sito.

Da “Puoi essere”, inno alle grandi possibilità della vita, fino a “Terrearide (ed altri sud)” in cui si è accennato alla condizione dei nativiamericani con un particolare accostamento alla voglia di identità erinascita del sud Italia attuale.

“E’ stato per me un vero piacere incontrare un ambiente così ricettivo eattento.” ha commentato il BaK “Ogni parola, anche quella sussurrata, habisogno di essere ascoltata e compresa e c’è stato un ottimo riscontroda parte dei presenti. L’iniziativa mi ha visto partecipare anche inqualità di rappresentante della Gilda degli Artisti, dimostrando ancorauna volta quanta voglia ci sia di creare e collaborare ad una cittàancora viva e affamata di momenti da costruire insieme e con la giustaqualità.”

Per saperne di più sul BaK e sulle sue poesie è possibile collegarsi alsito www.ilbak.it dove un’area del sito è dedicata alla condivisionedegli scritti che portano la sua firma. Tutte le attività della Gildadegli Artisti sono consultabili tramite il sito www.gildaartisti.org.