Reggio - BBS, nuovo metodo vincente per le aziende: cos'è e a cosa serve

Il percorso formativo per aziende è portato avanti da "Io Cambio Rotta", un team di giovani professionisti che portano in giro per lo Stivale le loro competenze

"Non sono gli obiettivi a renderci felici, ma la felicità a farci raggiungere grandi obiettivi".

Non è l'aforisma di un personaggio illustre, bensì l'assunto fondamentale che pone le basi del BBS, acronimo di Business Benessere Sostenibile. Di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo insieme al team che, partendo da Reggio Calabria, ha sviluppato questo percorso formativo indirizzato alla aziende.

Business e benessere sostenibile: cos'è e a cosa serve

Una sfida oltre che una necessità impellente. Definisce così il BBS Michelangelo Marino CHO/COACH specializzato in scienza della felicità (elemento essenziale di questo percorso formativo) ed in psicologia positiva che si rivolge ad aziende che vogliono migliorare la propria situazione grazie al progetto del Business Benessere Sostenibile. Un percorso sempre più diffuso a livello nazionale che sta riscontrando anche a livello locale un notevole successo. Sono sempre di più, infatti, gli imprenditori che decidono di prendere le distanze dal cosiddetto "Business selvaggio".

Se il fine di un'azienda è quello di generare utile, ciò può avvenire anche investendo tempo ed energie per "uno scopo più grande". Ed è proprio da questo assunto che nasce l'idea di sostenibilità a 360°. Tutti ne parlano, ma pochi ne capiscono il significato più "ampio". Solitamente si tende ad associare la sostenibilità solamente al fattore ambientale e, di conseguenza alla natura, ma, in realtà, non si tratta solo di questo.

La sostenibilità su cui si basa il BBS è rivolta alla persona, più in generale alla società, ovviamente anche al profitto ed all'ambiente.

"Generare un business sostenibile - spiega Michelangelo - vuol dire, per un'azienda, partire da quella che è l'individuazione del proposito, dei propri valori, per passare poi alle pratiche che permettono di genere benessere nelle risorse umane coinvolte (collaboratori, piuttosto che fornitori, clienti, utenze finali). Inevitabilmente, quando un'azienda abbraccia il BBS, assume anche azioni verso l'ambiente".

Anche se esiste un iter da seguire, non è uguale per tutti. Partendo da un'analisi della situazione aziendale e, in base ai tempi ed al volere dell'imprenditore, si introducono i vari elementi. Componente fondamentale, far star bene gli altri.

Il BBS ha inizio da uno studio ed una ricerca scientifica, in particolar modo dalla scienza della felicità e dalla scienze delle organizzazioni positive. Le ricerche ed i numeri di questi studi sono riscontrabili in aziende che concretamente, sia in giro per il mondo, in Italia ed al Sud, hanno già iniziato a generare business sostenibile.

Un esempio tangibile, a Reggio Calabria, è quello di Lhab che, ormai da diverso tempo, ha abbracciato il progetto BBS creando così una cultura aziendale che ha portato a generare un profitto sostenibile. Nel proposito del salone di parrucchieri c'era si il "generare profitto" e farlo attraverso la bellezza, ma non sono quella dei capelli. Il primo passo è far stare bene i collaboratori, i clienti, i fornitori. Creare dunque un flusso che coinvolge l'intera società.

Il team di Io Cambio Rotta

Il BBS è portato avanti dal team di Io Cambio Rotta di cui fanno parte: Michelangelo Marino, Flavia Cuzzola, Alessia Marino, Paolo Cutrupi, Teresa Pitarelli, Cetty Marino, Caterina Pitarelli, Brigida Marino, Felicetta La Rosa, Paola Mangiola. Un gruppo di professionisti giovanissimi e autorganizzati che portano in giro per lo Stivale le loro competenze mettendole a disposizione delle aziende.

"Il BBS parte dalla situazione attuale dell'azienda e da questa, attraverso strumenti e azioni, è possibile generare una crescita, un'evoluzione sempre più sostenibile. In "Io cambio rotta", ad esempio, il ruolo parte dalla capacità del singolo, cambia e si sviluppa in base alle competenze. Il benessere sostenibile, dunque, tira fuori l'organizzazione positiva, non è un modello rigido, al contrario è fluido, flessibile, una condizione stimolante per i lavoratori".

"Il BBS è un investimento, ha ovviamente un corso, ma, per andare incontro alle esigenze degli imprenditori, offriamo formazione gratuita ai collaboratori grazie ad un fondo dedicato”.

Se vuoi saperne di più contatta il team di Io cambio rotta tramite le pagine Linkedin e Facebook. Fissa un primo incontro, la conoscenza iniziale avviene a titolo gratuito.