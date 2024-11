iPhone 7, l’attesa è finita

Il 7 settembre, Apple presenterà il nuovo iPhone, i blog specializzati e i social network sono pieni di indiscrezioni. L’evento si terrà al Bill Grahm Civic Center di San Francisco, a partire dalle 19 ora italiana. Il keynote si può seguire a questo link.

Ecco, al momento, cosa verrà presentato secondo i ‘rumors’.

Il nome

Dovrebbe essere iPhone 7 e non iPhone 6 SE, come indicato precedentemente. Il dettaglio si intuisce dall’invito che Cupertino ha spedito nei giorni scorsi.

Formato

Sia la misura sia il design saranno più o meno identici a quelli degli attuali modelli in commercio, iPhone 6 e iPhone 6 Plus (4,7 e 5,5 pollici). Potrebbe esserci la sorpresa di un iPhone Pro, sulla scia dell’iPad pro, con caratteristiche tecniche più avanzate (ad esempio dovrebbe avere una nuova porta, lo Smart Connector).

Equipaggiamento interno

Arriveranno nuove Cpu e coprocessori, A10 e M10. Il chip A10 da 2,4 GHz, è più veloce e potente rispetto all’A9 usato per gli attuali iPhone 6s. Gli iPhone 7 avranno 2 GB di RAM, mentre gli iPhone 7 Plus ne avranno 3 GB, necessari anche per gestire meglio i dati della sua doppia fotocamera.

Memoria

Apple darà l’addio all versione da 16 Gb, con lo storage minimo che sarà da 32 Gb. Ci sono buone probabilità che ci sia anche una versione da 256 Gb.

Jack Audio

iPhone 7 e 7 Plus perderanno l’ingresso jack cuffie da 3.5mm, in favore di nuove cuffie senza fili. E’ ipotizzabile che il nuovo iPhone sarà venduto probabilmente con auricolari di tipo Lightning (compatibili con il cavo che si usa per ricaricare il melafonino) accompagnati da un piccolo adattatore per poter comunque usare le vecchie cuffie. Nei mesi scorsi Apple è stata legata al marchio registrato AirPods, cioè probabili cuffie wireless studiate appositamente per i nuovi dispositivi. Anche Samsung ha lanciato sul mercato auricolari senza fili per i top di gamma.

Fotocamera

Il comparto fotografico sarà migliorato. L’iPhone 7 dovrebbe avere la stabilizzazione ottica su tutti i modelli, non più solo sui modelli Plus, e una migliore messa a fuoco. Su iPhone 7 Pro dovrebbe inoltre esserci una fotocamera a doppia lente per rendere lo smartphone sempre più simile ad una macchina fotografica reflex.

Tasto Home

Non più tasto fisico, con pressione del dito e click, ma una superificie che rileva la presenza del dito e attiva funzioni, come già avviene con il touchpad del MacBook e con alcune funzioni degli Apple Watch.

Waterproof

Un’altra caratteristica attesa su questi melafonini è l’impermeabilità, già adottata da Samsung e Sony.

Colori

Dovrebbero essere cinque in tutto. Ai soliti (argento, oro, oro rosa) si aggiungerebbero due tipi di nero di cui uno lucido. E nelle scorse settimane era balzata l’ipotesi di un iPhone blu cobalto.

Fuori sacco

Non solo iPhone: al keynote del 7 settembre Cupertino potrebbe presentare la seconda generazione del suo dispositivo indossabile. Molto probabilmente si chiamerà Apple Watch 2, avrà il Gps e una fotocamera frontale per le chiamate con Facetime.

