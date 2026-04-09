San Roberto, al via le iscrizioni per l’asilo nido ‘Noi con i bambini’

Servizio pullmino, approccio educativo B612 e una rete solida di partner alla base di un progetto che ha colmato un vuoto nel territorio

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 dell’asilo nido “Noi con i bambini” di San Roberto e Fiumara una realtà che negli anni si è affermata come punto di riferimento per le famiglie della vallata.

Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Libero Nocera, soggetto attuatore del progetto, che ha saputo costruire nel tempo un’offerta educativa stabile, qualificata e radicata nel territorio. L’asilo nido è regolarmente accreditato e consente alle famiglie di accedere ai contributi pubblici previsti dal modello statale, rappresentando così non solo un’opportunità educativa di qualità, ma anche un sostegno concreto dal punto di vista economico.

In un’area che fino a pochi anni fa era priva di servizi per la prima infanzia, “Noi con i bambini” continua a svolgere un ruolo fondamentale come presidio educativo e sociale, capace di rispondere ai bisogni reali della comunità. Tra i servizi più apprezzati dalle famiglie c’è il pullmino, che facilita la partecipazione dei bambini provenienti dai centri limitrofi e rende il nido accessibile anche a chi vive nelle zone più distanti della vallata.

Dal punto di vista educativo, la struttura adotta il modello B612, un approccio che mette al centro il bambino nella sua interezza, valorizzando le emozioni, le relazioni e i tempi individuali di crescita all’interno di un ambiente accogliente e sereno.

Con l’apertura delle nuove iscrizioni, l’asilo nido “Noi con i Bambini” si conferma una realtà solida e accreditata, pronta ad accogliere nuove famiglie e a proseguire il proprio percorso al servizio del territorio.